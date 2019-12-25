Bir daha Meryem'i üzmeyeceğim! | EDHO 153. yeni bölüm

Hızır, herkese söz veriyor! Bir daha Meryem'i üzmeyeceğim! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 153. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.