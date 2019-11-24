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24.11.2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO 149. bölüm fragmanı izle
Atv'nin salı akşamlarına ambargo koyan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 149. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de izlenme rekorları kıran EDHO 148. bölümde; Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır. Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir. EDHO 148. BÖLÜMÜ TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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