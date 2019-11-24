24 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.11.2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO 149. bölüm fragmanı izle

Atv'nin salı akşamlarına ambargo koyan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 149. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de izlenme rekorları kıran EDHO 148. bölümde; Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır. Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir. EDHO 148. BÖLÜMÜ TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EDHO 149. bölüm fragmanı yayınlandı
EDHO 149. bölüm fragmanı yayınlandı
Hızır'dan baskın! | EDHO 148. son bölüm
Hızır'dan baskın! | EDHO 148. son bölüm
Sahte depoya baskın! | EDHO 148. son bölüm
Sahte depoya baskın! | EDHO 148. son bölüm
EDHO 148. yeni bölüm tek parça kesintisiz izle
EDHO 148. yeni bölüm tek parça kesintisiz izle
Altan'a verilen 50 milyonun izini bulduk!
Altan'a verilen 50 milyonun izini bulduk!
Alparslan'dan herkesi şok eden hamle!
Alparslan'dan herkesi şok eden hamle!
Sakladığınız bir şeyler var! | EDHO yeni bölüm
Sakladığınız bir şeyler var! | EDHO yeni bölüm
Geç olmadan konuşalım! | EDHO son bölüm
Geç olmadan konuşalım! | EDHO son bölüm
Melike, Sevda'yı uyarıyor!
Melike, Sevda'yı uyarıyor!
Tufan, oğlu için iş birliği yapmaya devam ediyor!
Tufan, oğlu için iş birliği yapmaya devam ediyor!
Hızır, planını uygulamaya başlıyor
Hızır, planını uygulamaya başlıyor
Tefo yaşam mücadelesi veriyor! | EDHO 148. yeni bölüm
Tefo yaşam mücadelesi veriyor! | EDHO 148. yeni bölüm
Daha Fazla Video Göster