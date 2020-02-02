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02.02.2020

EDHO 155. bölüm fragmanı izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm fragmanı izle! ATV'de her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan ve reytinglerin zirvesinde yer alan EDHO 155. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; "Hızır ölmeden, kendimi açığa çıkarmamaya kararlıyım!" sözleri dikkat çekiyor. Masada güç dengeleri değişirken, Hızır kaçırılıyor. Dizinin yeni bölümü 4 Şubat Salı akşamı ATV'de olacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı...

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