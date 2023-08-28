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Videolar Ateş Kuşları Videoları Ateş Kuşları 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı! "Hayat sana vurdu sen de bana vurdun! Tam da babanın oğlusun"

Ateş Kuşları 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı! "Hayat sana vurdu sen de bana vurdun! Tam da babanın oğlusun"

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Giriş: 28.08.2023 13:11
Güncelleme:28.08.2023 13:11
atv'nin Bozdağ Film imzalı, geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı. Heyecan ve sürprizlerle dolu yeni sezon tanıtımına "Hayat sana vurdu sen de bana vurdun. Tam da babanın oğlusun!" sözleri damga vurdu.
Hayat sana vurdu sen de bana vurdun! Tam da babanın oğlusun
"Hayat sana vurdu sen de bana vurdun! Tam da babanın oğlusun"
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