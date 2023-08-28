Ateş Kuşları 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı! "Hayat sana vurdu sen de bana vurdun! Tam da babanın oğlusun"

atv'nin Bozdağ Film imzalı, geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı. Heyecan ve sürprizlerle dolu yeni sezon tanıtımına "Hayat sana vurdu sen de bana vurdun. Tam da babanın oğlusun!" sözleri damga vurdu.