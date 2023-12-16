16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ateş Kuşları Videoları Ateş Kuşları'nda heyecan dorukta! "Benim kimliğimi bana ver başka hiçbir şey istemiyorum"

Ateş Kuşları'nda heyecan dorukta! "Benim kimliğimi bana ver başka hiçbir şey istemiyorum"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 01:18
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 35. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Mercan, Sabit’in planıyla öz amcası Mümtaz tarafından uzun zaman sonra kabul edildi.
Benim kimliğimi bana ver başka hiçbir şey istemiyorum
"Benim kimliğimi bana ver başka hiçbir şey istemiyorum"
“Herkesin pes ettiği yerde biz yeniden hayata tutunuruz!”
“Herkesin pes ettiği yerde biz yeniden hayata tutunuruz!”
Hiç masal anlatanımız olmadı!
"Hiç masal anlatanımız olmadı!"
“Biz annenin fişini çektik!
“Biz annenin fişini çektik!"
“Siz kardeş değilsiniz!”
“Siz kardeş değilsiniz!”
Ateş Kuşları 33. bölüm 3. fragmanı | “Kıyametin için geri sayım başladı!
Ateş Kuşları 33. bölüm 3. fragmanı | “Kıyametin için geri sayım başladı!"
Çok iyi tezgahtı bu arada!
"Çok iyi tezgahtı bu arada!"
’’Ağabeyliğimi haram ederim sana!’’
''Ağabeyliğimi haram ederim sana!''
’’Bunu nişan yüzüğün olarak taksan mı?’’
''Bunu nişan yüzüğün olarak taksan mı?''
Ateş Kuşları 31. bölüm 3. fragmanı | Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı
Ateş Kuşları 31. bölüm 3. fragmanı | Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı
“Artık sevgilim Barbar’a, komiser Barbar diyeceksiniz!”
“Artık sevgilim Barbar’a, komiser Barbar diyeceksiniz!”
“Ali’nin babası da kızını satmış Çatal’a”
“Ali’nin babası da kızını satmış Çatal’a”
Daha Fazla Video Göster