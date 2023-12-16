16 Aralık 2023, Cumartesi
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Ateş Kuşları'nda heyecan dorukta! "Benim kimliğimi bana ver başka hiçbir şey istemiyorum"
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 35. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Mercan, Sabit’in planıyla öz amcası Mümtaz tarafından uzun zaman sonra kabul edildi.