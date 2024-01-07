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Ateş Kuşları 38. bölüm fragmanı | "Dünya gelsin be üstümüze, biz dünyayı bile yeneriz!"

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Giriş: 07.01.2024 15:56
Güncelleme:07.01.2024 15:56
Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 38. bölüm fragmanına "Dünya gelsin be üstümüze, biz dünyayı bile yeneriz!" sözleri damga vurdu.
Dünya gelsin be üstümüze, biz dünyayı bile yeneriz!
"Dünya gelsin be üstümüze, biz dünyayı bile yeneriz!"
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