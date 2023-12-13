Ateş Kuşları 35. bölüm 2. fragmanı | “Herkesin pes ettiği yerde biz yeniden ayağa kalkar, hayata tutunuruz!”

Ateş Kuşları 35. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 35. bölüm 2. fragmanına “Herkesin pes ettiği yerde biz yeniden ayağa kalkar, hayata tutunuruz!” sözleri damga vurdu.