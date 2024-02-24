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Ateş Kuşları'na damga vuran şiir! Necip Fazıl Kısakürek'ten Kaldırımlar...

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Giriş: 24.02.2024 09:11
ATV'nin sevilen dizilerinden Ateş Kuşları, 44. bölümü ile yine izleyenleri mest etti. Türk Edebiyatı ve düşünce dünyasının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'ten "Kaldırımlar" şiiri bölüme damga vurdu. İşte Çelik Komutan'ın dilinden NFK 'Kaldırımlar' şiiri...
Ateş Kuşları’na damga vuran şiir
Ateş Kuşları'na damga vuran şiir
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"Dünya gelsin be üstümüze, biz dünyayı bile yeneriz!"
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