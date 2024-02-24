24 Şubat 2024, Cumartesi
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Ateş Kuşları'na damga vuran şiir! Necip Fazıl Kısakürek'ten Kaldırımlar...
ATV'nin sevilen dizilerinden Ateş Kuşları, 44. bölümü ile yine izleyenleri mest etti. Türk Edebiyatı ve düşünce dünyasının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'ten "Kaldırımlar" şiiri bölüme damga vurdu. İşte Çelik Komutan'ın dilinden NFK 'Kaldırımlar' şiiri...