Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı | "Hepimiz masal dinlemeye layık çocuklardık ama hiç masal anlatanımız olmadı!"

Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 35. bölüm fragmanına "Hepimiz masal dinlemeye layık çocuklardık ama hiç masal anlatanımız olmadı!" sözleri damga vurdu.