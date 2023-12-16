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Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı | "Barbar gitme ne olur bırakma..."

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Giriş: 16.12.2023 16:31
Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 36. bölüm fragmanına "Barbar gitme ne olur bırakma..." sözleri damga vurdu.
Barbar gitme ne olur bırakma...
"Barbar gitme ne olur bırakma..."
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