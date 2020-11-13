İzleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor: Modern kahraman Akıncı!

Yakında atv ekranında izleyici ile buluşacak olan iddialı dizi Akıncı’nın ikinci teaser’ı yine merak uyandırdı. atv ekranlarında yayınlanmaya gün sayan, merakla beklenen dizi Akıncı’nın yayınlanan ikinci teaser’ı, modern kahraman Akıncı ile ilgili ipuçları verdi.

NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinden özel görüntüler ikinci teaser ile ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

Akıncı, yakında atv'de!