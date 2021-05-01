Akıncı 19. bölüm fragmanı yayınlandı: "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz"

Akıncı 19. yeni bölüm fragmanı izle! | ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta ilgiyle takip edilen dizinin yeni fragmanına, "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz" sözü damga vurdu. İşte Akıncı 19. bölüm fragmanı...