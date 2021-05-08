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Akıncı 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih asla yalnız değilsin!"

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Giriş: 08.05.2021 03:30
Güncelleme:08.05.2021 03:30
Akıncı 20. yeni bölüm fragmanı izle! | ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Akıncı, yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziseverlerden tam puan alan Akıncı dizisinde bu hafta,"Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih asla yalnız değilsin!" sözü dikkat çekiyor. İşte Akıncı 20. yeni bölüm fragmanı...
Akıncı 20. bölüm fragmanı yayınlandı
Akıncı 20. bölüm fragmanı yayınlandı
Akıncı 20. bölüm fragmanı | Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!
Akıncı 20. bölüm fragmanı | "Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!"
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