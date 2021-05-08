Akıncı 20. yeni bölüm fragmanı izle! | ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mutheşem bir bölümle sezon finali yapacak olan dizini yeni bölüm fragmanına, "Akıncı Bey'i Turhan oğlu Fatih, asla yalnız değilsin!" sözü damga vurdu. İşte Akıncı 20. bölüm fragmanı...