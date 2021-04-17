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Akıncı 17. bölüm fragmanı yayınlandı: "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!"
Akıncı 17. yeni bölüm fragmanı izle! | ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Akıncı, yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziseverlerden tam puan alan Akıncı dizisinde bu hafta, "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!" sözü dikkat çekiyor. İşte Akıncı 17. yeni bölüm fragmanı...