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Videolar Akıncı Videoları Akıncı 16. bölüm fragmanı yayınlandı: "Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennem yaşatacağım"

Akıncı 16. bölüm fragmanı yayınlandı: "Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennem yaşatacağım"

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Giriş: 10.04.2021 01:15
Güncelleme:10.04.2021 01:16
Akıncı 16. yeni bölüm fragmanı izle! | ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Akıncı, yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziseverlerden tam puan alan Akıncı dizisinde bu hafta, "Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennem yaşatacağım" sözü dikkat çekiyor. İşte Akıncı 16. yeni bölüm fragmanı...
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