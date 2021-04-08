Akıncı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Akıncı 15. yeni bölüm fragmanı izle! | ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Akıncı, yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziseverlerden tam puan alan Akıncı dizisinde bu hafta, "İnfaz edileceksiniz" sözü dikkat çekiyor. İşte Akıncı yeni bölüm fragmanı...

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.