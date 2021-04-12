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Akıncı 16. yeni bölüm 2. fragman izle! "Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!"
ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı'nın 16. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Akıncı'nın yeni fragmanında "Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!" sözleri dikkat çekerken milyonlar merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Akıncı 16. yeni bölüm son fragman izle...