Akıncı 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?"

Akıncı 18. yeni bölüm 2. fragmanı izle! | ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta ilgiyle takip edilen dizinin yeni fragmanına, "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?" sözü damga vurdu. İşte Akıncı 18. yeni bölüm 2. fragmanı...

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.