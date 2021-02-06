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Akıncı dizisinin nefes kesen fragmanı! 7.bölümde "Akıncı yakalandı"
Akıncı dizisinin 7. bölüm fragmanı "Akıncı yakalandı" başlığıyla izleyicilerle paylaşıldı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin rol aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte ATV'nin sevilen dizisi AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı...
ATV'de yayınlanan ve cuma akşamları izleyicileri ekrana kitleyen AKINCI dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan son on bölümünde aksiyon tavan yaparken izleyiciler yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyordu.