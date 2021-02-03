Akıncı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı| Akıncı yeni bölüm fragmanı

Akıncı dizisinin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın merakla beklenen 6. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Akıncı'nın yeni bölüm fragmanına ''Yalvarmanın işe yaramadığı zamanlar vardır...'' sözleri damga vurdu. İşte Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı...

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.