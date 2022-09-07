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Müge Anlı'ya ihbar yağdı! Çok kimlikli, bol vaatli dolandırılma iddiaları

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Giriş: 07.09.2022 13:47
Güncelleme:07.09.2022 13:47
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık hikayesi şaşkına çevirdi. 47 yaşındaki Serap Tufan, kendini 'Kubilay' olarak tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırıldı. İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, programda öğrendikleriyle şaşkına döndü.
Müge Anlı’ya ihbar yağdı! Çok kimlikli, bol vaatli dolandırılma iddiaları
Müge Anlı'ya ihbar yağdı! Çok kimlikli, bol vaatli dolandırılma iddiaları
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