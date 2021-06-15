15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Cesur Bölükbaşı canlı yayında...

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Cesur Bölükbaşı canlı yayında...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2021 12:03
Güncelleme:15.06.2021 12:03
Evli ve bir çocuk babası olan Cesur Bölükbaşı, Kocaeli Gebze’de ortadan kayboldu. Eşi Sevda Bölükbaşı ile sorunlar yaşayan ve şiddet gördüğü iddia edilen Cesur Bölükbaşı’nın başına bir şey geldiğinden şüphelenen aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert’e konuk oldu. 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, bir hafta sonra ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Bölükbaşı’nın açıklamaları şoke etti. Cesur Bey, eşinin kaybolmadığını bildiğini, ortalığı karıştırmaması gerektiğini söyleyince Müge Anlı, zaten Sevda Hanım'ın değil kardeşlerin başvurduğuna dikkat çekti. Cesur Bey, eşi ile bazı meseleleri olduğunu, Sevilay Hanım ile de aralarında farklı asla bir şey olmadığını sadece kendisinin dini tahsili olduğunu, örneğin Bakara suresinin 156. Ayetinin anlamını sorduğunu kendisinin de anlattığını belirtti.
Dayakçı eş ile eşinin arkadaşı canlı yayında
Dayakçı eş ile eşinin arkadaşı canlı yayında
Cesur Bölükbaşı canlı yayında...
Cesur Bölükbaşı canlı yayında...
CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Haziran Salı
CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Haziran Salı
Müge Anlı'da aranan Işıl Naz parkta bulundu
Müge Anlı'da aranan Işıl Naz parkta bulundu
Müge Anlı 14 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 14 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı'da esrarengiz kayıp!
Müge Anlı'da esrarengiz kayıp!
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı 10 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 10 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 9 Haziran Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 9 Haziran Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 8 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 8 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 7 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 7 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 04 Haziran Cuma izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 04 Haziran Cuma izle
Daha Fazla Video Göster