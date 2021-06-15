Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Cesur Bölükbaşı canlı yayında...

Evli ve bir çocuk babası olan Cesur Bölükbaşı, Kocaeli Gebze’de ortadan kayboldu. Eşi Sevda Bölükbaşı ile sorunlar yaşayan ve şiddet gördüğü iddia edilen Cesur Bölükbaşı’nın başına bir şey geldiğinden şüphelenen aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert’e konuk oldu. 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, bir hafta sonra ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Bölükbaşı’nın açıklamaları şoke etti. Cesur Bey, eşinin kaybolmadığını bildiğini, ortalığı karıştırmaması gerektiğini söyleyince Müge Anlı, zaten Sevda Hanım'ın değil kardeşlerin başvurduğuna dikkat çekti. Cesur Bey, eşi ile bazı meseleleri olduğunu, Sevilay Hanım ile de aralarında farklı asla bir şey olmadığını sadece kendisinin dini tahsili olduğunu, örneğin Bakara suresinin 156. Ayetinin anlamını sorduğunu kendisinin de anlattığını belirtti.