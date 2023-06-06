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Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Haziran Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Haziran 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
6 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Müge Anlı'da mucizevi kavuşma! Babası ve anneannesiyle konuştu, teyzesi ve ağabeyiyle kucaklaştı! Babasıyla Ethan bir araya gelecek mi? Bir günde sonlanan 28 yıllık hasret! Annesinin katili babasını arayan bir genç kız, 10 yıllık firari eş katili bir adam... Çiçekle geldiği evde katil oldu, gözü yaşlı evlatlar bıraktı, göz korkutan mesaj iddiası! 3 çocuk annesi Hatice Sarıkaya cinayeti! Damadından parasını almaya diye çıktı, ne bir haber geldi ne de geri döndü! İnandırıcı bulunmayan açıklamalar, kuşku uyandıran damat! 63 yaşındaki 16 çocuk babası Halit Kurşun'un şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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