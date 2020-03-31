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31.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mart Salı canlı yayın izle |Video - 31.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl önce Kars’taki evinde ölü bulunan Hatice Özkaçak’ı kim neden öldürdü? Kızı Ayşegül Özkaçak, kardeşleri ve akrabalarından şüphelendi! Küçük Zehra’nın katili kim? Muhammed Şerif Tuğba Özbek’in babası mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl önce Kars'taki evinde ölü bulunan Hatice Özkaçak'ı kim neden öldürdü? Kızı Ayşegül Özkaçak, kardeşleri ve akrabalarından şüphelendi! Küçük Zehra'nın katili kim? Muhammed Şerif Tuğba Özbek'in babası mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 31 MART SALI CANLI YAYIN...

ATV CANLI YAYIN

31 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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