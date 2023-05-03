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Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 03.05.2023 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; odasına parke yapılmasına kızıp gitti, günlerce haber alınamadı, endişeleri dindiren haber geldi! Ahmet Yenin evine döndü mü? Mehmet Arkan’ın şüpheli kaybı, karşı karşıya gelen çocuklar, birbirlerini işaret eden torunlar, tarla ve kavga! 81 yaşındaki adam öldürüldü mü? 85 yaşında bir anne, kızına kendisine baksın diye azar azar para verdi, tüm birikimini kaybedip sokakta kaldı! Bu kadarı da olmaz dedirten olaylar! Döndü Özata’nın vicdan sızlatan iddiaları ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; odasına parke yapılmasına kızıp gitti, günlerce haber alınamadı, endişeleri dindiren haber geldi! Ahmet Yenin evine döndü mü? Mehmet Arkan'ın şüpheli kaybı, karşı karşıya gelen çocuklar, birbirlerini işaret eden torunlar, tarla ve kavga! 81 yaşındaki adam öldürüldü mü? 85 yaşında bir anne, kızına kendisine baksın diye azar azar para verdi, tüm birikimini kaybedip sokakta kaldı! Bu kadarı da olmaz dedirten olaylar! Döndü Özata'nın vicdan sızlatan iddiaları ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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3 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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