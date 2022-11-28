Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Kasım Pazartesi CANLI İZLE

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Kasım 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Bir cinayet çifte itiraf.. Dost kabusu... Erdal Sakız cinayetindeki gelişmeler az sonra Müge Anlı'da... Yuvadan koca, 2 çocuğuyla bir başına kalan anne, ihanet mesajı, son tartışma, 39 yaşındakiHalit Değer'in kaybı... Anne ile kızın kaybı, boşa çıkan güven, etki altında oldukları şüphesi... Havva ve Esra Çetin'e dön çağrısı... Az sonra Müge Anlı'da...Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Kasım Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda;Bir cinayet çifte itiraf.. Dost kabusu... Erdal Sakız cinayetindeki gelişmeler az sonra Müge Anlı'da... Yuvadan koca, 2 çocuğuyla bir başına kalan anne, ihanet mesajı, son tartışma, 39 yaşındakiHalit Değer'in kaybı... Anne ile kızın kaybı, boşa çıkan güven, etki altında oldukları şüphesi... Havva ve Esra Çetin'e dön çağrısı... Az sonra Müge Anlı'da... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

28 KASIM PAZARTESİ MÜGE ANLI CANLI İZLE