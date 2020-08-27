Müge Anlı 27 Ağustos Perşembe tek parça izle

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ağustos Perşembe tek parça izle - 27.08.2020

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Giriş: 27.08.2020 10:49
Güncelleme:27.08.2020 12:55
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ağustos 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ağustos Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hami ve Gülüzar neler söylediler? Şiar Kılıç’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmadaki gelişmeler! Akılalmaz yangında ortadan kaybolan 3 kişiye ne oldu? Almanya’dan Sinop’a uzanan intikam iddiası! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ağustos 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ağustos Perşembe günü canlı yayınlanan programda; gözaltına alınan Hami ve Gülüzar neler söylediler? Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmadaki gelişmeler! Akılalmaz yangında ortadan kaybolan 3 kişiye ne oldu? Almanya'dan Sinop'a uzanan intikam iddiası! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Ağustos Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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