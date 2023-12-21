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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Aralık Perşembe canlı izle

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Giriş: 21.12.2023 11:08
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aracını bıraktı, parasıyla kayboldu. Kuşku uyandıran detaylar... Geri dönmeyeceğinden emin miydi? 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun şüpheli kaybı. 11 yıldır evladını göremeyen anne, kocasından kuşku duyuyor. Şiddet ve cinayet iddiaları! Aile bireylerinin hedefindeki baba! Karaman'dan Japonya'ya uzanan şüpheler! Karısını cinayetle suçladığı koca! 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İhanet ağı, çelişki yumağı: darp, cinayet, gözdağı! Ardı arkası kesilmeyen iddialar! İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aracını bıraktı, parasıyla kayboldu. Kuşku uyandıran detaylar... Geri dönmeyeceğinden emin miydi? 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun şüpheli kaybı. 11 yıldır evladını göremeyen anne, kocasından kuşku duyuyor. Şiddet ve cinayet iddiaları! Aile bireylerinin hedefindeki baba! Karaman'dan Japonya'ya uzanan şüpheler! Karısını cinayetle suçladığı koca! 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İhanet ağı, çelişki yumağı: darp, cinayet, gözdağı! Ardı arkası kesilmeyen iddialar! İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 21 ARALIK PERŞEMBE CANLI İZLE

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