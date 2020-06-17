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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Haziran Çarşamba canlı yayın izle |Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Haziran Çarşamba canlı yayın izle |Video - 17.06.2020

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Giriş: 17.06.2020 10:14
Güncelleme:17.06.2020 10:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Sinop’taki yangıda cevabı aranan sorular! 3 kişiye ne oldu? Kundaklama mı, cinayet mi? Taraflar konuşuyor kuşkular artıyor! Sinop’taki kuşkulu yangınla ilgili gelişmeler! Ayşe Altuntaş’ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili gelişmeler! Sinop’taki şüpheli yangın nasıl başladı? Neden bu kadar hızlı yandı? Garip yangın için eski itfaiye müdürü ne dedi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Sinop'taki yangıda cevabı aranan sorular! 3 kişiye ne oldu? Kundaklama mı, cinayet mi? Taraflar konuşuyor kuşkular artıyor! Sinop'taki kuşkulu yangınla ilgili gelişmeler! Ayşe Altuntaş'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili gelişmeler! Sinop'taki şüpheli yangın nasıl başladı? Neden bu kadar hızlı yandı? Garip yangın için eski itfaiye müdürü ne dedi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 17 HAZİRAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

17 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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