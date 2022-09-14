Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Eylül 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin’in dayakla biten hayatı, ablasının seyirci kaldığı ölüm! Kuşku, soru, cinayet... Mehmet Karahan cinayetinde kimlerin parmağı var! 15 yaşında bir kız çocuğu, gözü yaşlı bir anne... Kimle, nereye gitti? 48 yaşındaki servis şoförü mü kaçırdı? Neler söyledi, ne açıklama yaptı? Yasemin Salman’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Eylül 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin'in dayakla biten hayatı, ablasının seyirci kaldığı ölüm! Kuşku, soru, cinayet... Mehmet Karahan cinayetinde kimlerin parmağı var! 15 yaşında bir kız çocuğu, gözü yaşlı bir anne... Kimle, nereye gitti? 48 yaşındaki servis şoförü mü kaçırdı? Neler söyledi, ne açıklama yaptı? Yasemin Salman'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.