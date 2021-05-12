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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle - 12.05.2021

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Giriş: 12.05.2021 10:21
Güncelleme:12.05.2021 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuk annesi kadını nasıl ortadan kaldırdılar? 13 yaşındaki kızı kim öldürdü? Genç sevgili mi, eski koca mı yoksa diğerleri mi? Lütfiye Gündüz’ün kaybı ve Nezen Germiyen cinayeti! Kardeş özlemi çeken genç bir adam ve evlat hasreti çeken annenin yürek burkan hikayesi! 15 yaşında genç bir kız, kaçırıldı iddiası! 2 aydır ulaşılamayan Yeter Korkmaz’ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuk annesi kadını nasıl ortadan kaldırdılar? 13 yaşındaki kızı kim öldürdü? Genç sevgili mi, eski koca mı yoksa diğerleri mi? Lütfiye Gündüz'ün kaybı ve Nezen Germiyen cinayeti! Kardeş özlemi çeken genç bir adam ve evlat hasreti çeken annenin yürek burkan hikayesi! 15 yaşında genç bir kız, kaçırıldı iddiası! 2 aydır ulaşılamayan Yeter Korkmaz'ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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