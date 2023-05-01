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Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
1 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 16 yaşında bir kız çocuğu, iddialar, endişeler! Kızımızla ilgili sıcak gelişmeler! Kayıp bir baba, birbirlerini suçlayan evlatlar, sorular ve kuşkular! Tarla kavgasında kan mı döküldü? Mehmet Arkan'ın öldürüldüğünü düşünen çocukları karşı karşıya! "Hamileyim" dedi, yalan çıktı, süpürgesini de alıp kaçtı! Dönerini seviyor zannedilen dönerci, çaresizlik, endişe! 27 yaşındaki Esra Sözer canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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