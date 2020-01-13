13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.01.2020

Müge Anlı 13 Ocak Pazartesi kesintisiz tek parça full izle | 56 yıllık hasret canlı yayında sona erdi - 13.01.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda;  Antalya'da kaybolan 87 yaşındaki Hasan Bülbül ile ilgili acı haber geldi. 56 yıldır kardeşlerini arayan Emine Bakacak kardeşlerine canlı yayında kavuştu. Müge Anlı, Lalizer Özdemir'i kızı Ayşe ile buluşturdu. Evlilik vaadiyle dolandırılan olayında flaş gelişme... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.​

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda;

Antalya'da kaybolan 87 yaşındaki Hasan Bülbül ile ilgili acı haber geldi. 56 yıldır kardeşlerini arayan Emine Bakacak kardeşlerine canlı yayında kavuştu. Müge Anlı, Lalizer Özdemir'i kızı Ayşe ile buluşturdu. Evlilik vaadiyle dolandırılan olayında flaş gelişme... İşte 13 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları...

Müge Anlı programının tekrarını aşağıdaki link üzerinden tek parça kesintisiz olarak yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 13 OCAK 2020 KESİNTİSİZ TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yarım asırlık hasret Müge Anlı canlı yayınında son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video YARIM ASIRLIK HASRET CANLI YAYININDA SON BULDU! GÖZYAŞLARI SEL OLDU |VİDEO
Canlı yayında annesinin ayaklarını öptü! Müge Anlıda duygu yüklü anlar |Video CANLI YAYINDA ANNESİNİN AYAKLARINI ÖPTÜ! MÜGE ANLI'DA DUYGU YÜKLÜ ANLAR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müge Anlı 13 Ocak Pazartesi tek parça full izle
Müge Anlı 13 Ocak Pazartesi tek parça full izle
Canlı yayında 'günün haberini veriyorum' diyerek açıkladı
Canlı yayında 'günün haberini veriyorum' diyerek açıkladı
Müge Anlı 31 Aralık Salı tek parça full izle
Müge Anlı 31 Aralık Salı tek parça full izle
10 yaşındaki küçük kız bulundu!
10 yaşındaki küçük kız bulundu!
Müge Anlı 30 Aralık Pazartesi tek parça full izle
Müge Anlı 30 Aralık Pazartesi tek parça full izle
Müge Anlı 27 Aralık Cuma tek parça full izle
Müge Anlı 27 Aralık Cuma tek parça full izle
Müge Anlı 26 Aralık Perşembe tek parça full izle
Müge Anlı 26 Aralık Perşembe tek parça full izle
Müge Anlı 25 Aralık Çarşamba tek parça full izle
Müge Anlı 25 Aralık Çarşamba tek parça full izle
Müge Anlı 24 Aralık Salı tek parça full izle
Müge Anlı 24 Aralık Salı tek parça full izle
Müge Anlı 23 Aralık Pazartesi tek parça full izle
Müge Anlı 23 Aralık Pazartesi tek parça full izle
Müge Anlı 20 Aralık tek parça full izle
Müge Anlı 20 Aralık tek parça full izle
Müge Anlı 19 Aralık tek parça full izle
Müge Anlı 19 Aralık tek parça full izle
Daha Fazla Video Göster