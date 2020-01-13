Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Antalya'da kaybolan 87 yaşındaki Hasan Bülbül ile ilgili acı haber geldi. 56 yıldır kardeşlerini arayan Emine Bakacak kardeşlerine canlı yayında kavuştu. Müge Anlı, Lalizer Özdemir'i kızı Ayşe ile buluşturdu. Evlilik vaadiyle dolandırılan olayında flaş gelişme... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.​

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda;

Antalya'da kaybolan 87 yaşındaki Hasan Bülbül ile ilgili acı haber geldi. 56 yıldır kardeşlerini arayan Emine Bakacak kardeşlerine canlı yayında kavuştu. Müge Anlı, Lalizer Özdemir'i kızı Ayşe ile buluşturdu. Evlilik vaadiyle dolandırılan olayında flaş gelişme... İşte 13 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları...

Müge Anlı programının tekrarını aşağıdaki link üzerinden tek parça kesintisiz olarak yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 13 OCAK 2020 KESİNTİSİZ TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN