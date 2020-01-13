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13.01.2020

Canlı yayında annesinin ayaklarını öptü! Müge Anlı'da duygu yüklü anlar |Video

ATV ekranında hafta içi her gün kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Lalizer Hanım ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Sultangazi'de yaşayan Ayşe Özdemir 25 gündür haber alamadığı annesini bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Annesiyle yaşadığı tartışma sonrası annesinin evi terk ettiğini söyleyen Ayşe Hanıma müjdeli haberi Müge Anlı canlı yayında verdi. Kızını affeden anne Lalizer Hanım kızları Ayşe ve Sakine Hanımla Müge Anlı canlı yayınında kavuştu. Annesini karşısında gören Ayşe Hanım, bir anda annesinin ayaklarına kapandı, öptü ve özür diledi. İşte 13 Ocak 2020 Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesinin detayları...

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