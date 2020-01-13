Yarım asırlık hasret Müge Anlı canlı yayınında son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Ocak 2020 Pazartesi günkü yayınında yarım asırlık hasret son buldu. 56 yıldır 4 kardeşini görmeyen Emine Bakacak, Müge Anlı’ya başvurdu. Güzel haberi bugün canlı yayında Müge Anlı verdi. Emine Hanıma 56 yıldır kardeşinin fotoğrafını gösteren Anlı’ya gözyaşları içerisinden yanıt verdi. 56 yıl sonra kardeşi Feride ile telefonda konuşan Emine Hanım, gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşanan o son dakika gelişmesinin detayları haberimizde…

Yarım asırlık hasret Müge Anlı canlı yayınında son buldu

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Ocak 2020 Pazartesi günkü yayınında yarım asırlık hasret son buldu. 56 yıldır 4 kardeşini görmeyen Emine Bakacak, Müge Anlı'ya başvurdu. Güzel haberi bugün canlı yayında Müge Anlı verdi.

Emine Hanıma 56 yıldır kardeşinin fotoğrafını gösteren Anlı'ya gözyaşları içerisinden yanıt verdi. 56 yıl sonra kardeşi Feride ile telefonda konuşan Emine Hanım, gözyaşlarına boğuldu. Emine Hanım, ablası Feride Hanım, abisi Ahmet Bey ve kardeşi Behiye Hanım ile canlı yayında telefonda konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşanan o son dakika gelişmesinin detayları haberimizde…