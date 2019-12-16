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16.12.2019

Osmanlı Devleti ile ilgili ilginç gerçek Kim Milyoner Olmak İster'de! Milyonlar şaşkına döndü! - 16.12.2019

Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbeyliği kurulmuştur? ATV ekranlarında her Cumartesi ve Pazartesi akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı. Yarışmacılar 12 soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödüle uzanmaya çalışıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde, Osmanlı Devleti ile ilgili sorulan sorunun yanıtı merak edildi.

Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbeyliği kurulmuştur? ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de, bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Osmanlı Devleti ile ilgili soru sosyal medyada araştırıldı. Vatandaşlar, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. İşte yarışmanın son bölümünden en özel detaylar!

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