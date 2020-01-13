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13.01.2020

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "derbi" sorusu! - 13.01.2020

ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sorusu gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 13 Ocak tarihli Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır? sorusunun yanıtı merak edildi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken derbi sorusu!
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