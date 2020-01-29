ATV'de hafta içi her gün ekrana gelen "Esra Erol'da" programında kayıp Hilal olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 29 Ocak Çarşamba günü yayınlanan canlı yayında Ali Seyit İriağaç tarafında zorla alıkonulduğu iddia edilen kayıp Hilal Karadağ ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Programa telefonla bağlanan kayıp Hilal'ın arkadaşı Rüya Hanım tüm bildiklerini anlattı. 29 Ocak Çarşamba günü Esra Erol canlı yayınında yaşanan o anların videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

ATV'de hafta içi her gün ekrana gelen "Esra Erol'da" programında kayıp Hilal olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 29 Ocak Çarşamba günü yayınlanan canlı yayında Ali Seyit İriağaç tarafında zorla alıkonulduğu iddia edilen kayıp Hilal Karadağ ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Programa telefonla bağlanan kayıp Hilal'ın arkadaşı Rüya Hanım tüm bildiklerini anlattı.

29 Ocak Çarşamba günü Esra Erol canlı yayınında yaşanan o anların videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.