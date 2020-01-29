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29.01.2020

Karısı ve 14 aylık bebeği zorla alıkonulan adam Esra Erol'dan yardım istedi |Video - 29.01.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında canlı yayınlanan Esra Erol'da programında bugün (29 Ocak 2020 Çarşamba) 14 aylık bebeği ve karısının Ali Seyit İriağaç tarafından alıkonulduğunu iddia eden Zafer Karadağ ve annesi İmtiyaz Hanım konuk oldu. Kayıp Hilal Karadağ'ın eşi Zafer Aladağ canlı yayında "eşim ve 14 aylık bebeğimiz Ali Seyit İriağaç tarafından alıkonuluyor" deyip Esra Erol'dan yardım istedi. 29 Ocak Çarşamba günü Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün ATV ekranında canlı yayınlanan Esra Erol'da programında bugün (29 Ocak 2020 Çarşamba) 14 aylık bebeği ve karısının Ali Seyit İriağaç tarafından alıkonulduğunu iddia eden Zafer Karadağ ve annesi İmtiyaz Hanım konuk oldu.

Kayıp Hilal Karadağ'ın eşi Zafer Aladağ canlı yayında "eşim ve 14 aylık bebeğimiz Ali Seyit İriağaç tarafından alıkonuluyor" deyip Esra Erol'dan yardım istedi.

29 Ocak Çarşamba günü Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Zorla alıkonulan kadının arkadaşı Esra Erol canlı yayınında her şeyi anlattı |Video ZORLA ALIKONULAN KADININ ARKADAŞI ESRA EROL CANLI YAYININDA HER ŞEYİ ANLATTI |VİDEO

Karısı ve 14 aylık bebeği zorla alıkonulan adamın yardım çığlığı
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