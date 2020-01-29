Hafta içi her gün ATV ekranında canlı yayınlanan Esra Erol'da programında bugün (29 Ocak 2020 Çarşamba) 14 aylık bebeği ve karısının Ali Seyit İriağaç tarafından alıkonulduğunu iddia eden Zafer Karadağ ve annesi İmtiyaz Hanım konuk oldu. Kayıp Hilal Karadağ'ın eşi Zafer Aladağ canlı yayında "eşim ve 14 aylık bebeğimiz Ali Seyit İriağaç tarafından alıkonuluyor" deyip Esra Erol'dan yardım istedi. 29 Ocak Çarşamba günü Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün ATV ekranında canlı yayınlanan Esra Erol'da programında bugün (29 Ocak 2020 Çarşamba) 14 aylık bebeği ve karısının Ali Seyit İriağaç tarafından alıkonulduğunu iddia eden Zafer Karadağ ve annesi İmtiyaz Hanım konuk oldu.

Kayıp Hilal Karadağ'ın eşi Zafer Aladağ canlı yayında "eşim ve 14 aylık bebeğimiz Ali Seyit İriağaç tarafından alıkonuluyor" deyip Esra Erol'dan yardım istedi.

29 Ocak Çarşamba günü Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.