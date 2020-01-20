Esra Erol'da 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı - 20.01.2020

Esra Erol'da açıklanan DNA testi sonucu canlı yayını karıştırdı! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da 20 Ocak yeni bölümünde Recep Pekinalp, 7 aydır kayıp olan eşi Şennur ile yüzleşti. Recep Pekinalp, 7 aydır evden kaçan eşinin Ferit'in yanında ortaya çıktı. Ancak Ferit'le Şennur 6 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İhaneti öğrenen Recep Pekinalp, 5 yaşındaki çocuğu için DNA testi istedi. Esra Erol'da yeni bölümünde açıklanan DNA testi sonucunda Recep Pekinalp ve eşi Şennur canlı yayında büyük şok yaşadı. İşte Esra Erol'da yeni bölümünde yaşananlar...