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20.01.2020

Esra Erol'da 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı - 20.01.2020

Esra Erol'da açıklanan DNA testi sonucu canlı yayını karıştırdı! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da 20 Ocak yeni bölümünde Recep Pekinalp, 7 aydır kayıp olan eşi Şennur ile yüzleşti. Recep Pekinalp, 7 aydır evden kaçan eşinin Ferit'in yanında ortaya çıktı. Ancak Ferit'le Şennur 6 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İhaneti öğrenen Recep Pekinalp, 5 yaşındaki çocuğu için DNA testi istedi. Esra Erol'da yeni bölümünde açıklanan DNA testi sonucunda Recep Pekinalp ve eşi Şennur canlı yayında büyük şok yaşadı. İşte Esra Erol'da yeni bölümünde yaşananlar...
Esra Erol'da 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı
Esra Erol'da 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı
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