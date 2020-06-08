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Esra Erol 8 Haziran Pazartesi tek parça izle |Video - 08.06.2020

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Giriş: 08.06.2020 17:05
Güncelleme:08.06.2020 19:02
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ailesinin yanına mı dönecek, yoksa Hüseyin’le nikah masasına mı oturacak? 15 yaşındaki kızı doğum yaptı, 16 yaşındaki kızını evlendirdi! Yaşanan aile dramı herkesi şoke etti! ‘17 yaşındaki kızım Hatice, Hatay Reyhanlı’da yaşayan Bekir Şahin’in yanında, kızımdan 3 aydır haber alamıyorum’ diyen Satı Bey’in isyanı! Bekir’in ailesi Satı Bey’i ne ile tehdit etti? ‘Babası 15 yaşımdaki kızımı bana bir senedir göstermiyor, kızımı zorla evlendirmek istiyor’ diyen Melis Hanım’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ezgi ailesinin yanına mı dönecek, yoksa Hüseyin'le nikah masasına mı oturacak? 15 yaşındaki kızı doğum yaptı, 16 yaşındaki kızını evlendirdi! Yaşanan aile dramı herkesi şoke etti! '17 yaşındaki kızım Hatice, Hatay Reyhanlı'da yaşayan Bekir Şahin'in yanında, kızımdan 3 aydır haber alamıyorum' diyen Satı Bey'in isyanı! Bekir'in ailesi Satı Bey'i ne ile tehdit etti? 'Babası 15 yaşımdaki kızımı bana bir senedir göstermiyor, kızımı zorla evlendirmek istiyor' diyen Melis Hanım'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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