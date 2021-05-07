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Esra Erol 7 Mayıs Cuma tek parça izle - 07.05.2021

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Giriş: 07.05.2021 16:36
Güncelleme:07.05.2021 18:54
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ali Amca kızı Muteber’i ve damat adayı Arif’i affedecek mi? Sibel kocası Orhan ve komşusu Zehra ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! DNA testi sonucu açıklandı Mehmet Berna’nın çocuklarının babası çıktı! Mehmet sözünü tutacak mı? Ahmet’in karısı Nur Veda nereye gidecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ali Amca kızı Muteber'i ve damat adayı Arif'i affedecek mi? Sibel kocası Orhan ve komşusu Zehra ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! DNA testi sonucu açıklandı Mehmet Berna'nın çocuklarının babası çıktı! Mehmet sözünü tutacak mı? Ahmet'in karısı Nur Veda nereye gidecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 7 MAYIS CUMA TEK PARÇA İZLE

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