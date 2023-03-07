07 Mart 2023, Salı
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Esra Erol 7 Mart Salı canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Mart 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; şok suçlamalar, akılalmaz iddialar... Meydan okudular, hesap sordular! İbrahim Arzu’yu affedecek mi? Arzu şimdi ne yapacak? Dün gece neler yaşandı? Nuran Dilek’i neden günlerce sakladı? Nuran’la ilgili herkesi şoke edecek o detay! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Mart 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; şok suçlamalar, akılalmaz iddialar... Meydan okudular, hesap sordular! İbrahim Arzu'yu affedecek mi? Arzu şimdi ne yapacak? Dün gece neler yaşandı? Nuran Dilek'i neden günlerce sakladı? Nuran'la ilgili herkesi şoke edecek o detay! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...