07 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 7 Mart Salı canlı yayın izle

Esra Erol 7 Mart Salı canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2023 16:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Mart 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; şok suçlamalar, akılalmaz iddialar... Meydan okudular, hesap sordular! İbrahim Arzu’yu affedecek mi? Arzu şimdi ne yapacak? Dün gece neler yaşandı? Nuran Dilek’i neden günlerce sakladı? Nuran’la ilgili herkesi şoke edecek o detay! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Mart 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; şok suçlamalar, akılalmaz iddialar... Meydan okudular, hesap sordular! İbrahim Arzu'yu affedecek mi? Arzu şimdi ne yapacak? Dün gece neler yaşandı? Nuran Dilek'i neden günlerce sakladı? Nuran'la ilgili herkesi şoke edecek o detay! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

7 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 7 Mart Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 7 Mart Salı
Esra Erol 6 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 6 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 2 Mart Perşembe yayın izle
Esra Erol 2 Mart Perşembe yayın izle
Esra Erol 1 Mart Çarşamba yayın izle
Esra Erol 1 Mart Çarşamba yayın izle
Esra Erol 28 Şubat Salı izle
Esra Erol 28 Şubat Salı izle
CANLI İZLE: Esra Erol 27 Şubat Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 27 Şubat Pazartesi
Esra Erol 24 Şubat Cuma tek parça izle
Esra Erol 24 Şubat Cuma tek parça izle
Esra Erol’da ailesi kan bağış noktası hizmete başladı
Esra Erol'da ailesi kan bağış noktası hizmete başladı
Esra Erol 22 Şubat Çarşamba yayın izle
Esra Erol 22 Şubat Çarşamba yayın izle
Esra Erol 21 Şubat Salı izle
Esra Erol 21 Şubat Salı izle
Esra Erol 20 Şubat Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 20 Şubat Pazartesi tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 3 Şubat Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 3 Şubat Cuma
Daha Fazla Video Göster