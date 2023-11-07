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Esra Erol 7 Kasım Salı canlı yayın izle

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Giriş: 07.11.2023 16:59
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıp Fevzi ile ilgili köşe sıkışan Serkan Şahin Tekirdağ Kapaklı’yı birbirine kattı, ev bastı, çatıya çıktı, insanların üzerine kiremit attı! Sır perdesi Esra Erol’da aralandı! 5 gündür gözaltında tutulan, bugün mahkemeye çıkacak olan Serkan tutuklanacak mı? Son dakika gelişmeleri ve adliyeden canlı yayın! İtiraf canlı yayında geldi Tekirdağ emniyeti harekete geçti! Serkan Şahin’in karısı Gamze anlattı, ağızlar açık kaldı! Şakir Çakmak’ın bu işte parmağı ne? Serkan ve Şakir Fevzi’ye ne yaptı? Şakir’in karısı neyi itiraf etmeye geliyor? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Kasım 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıp Fevzi ile ilgili köşe sıkışan Serkan Şahin Tekirdağ Kapaklı'yı birbirine kattı, ev bastı, çatıya çıktı, insanların üzerine kiremit attı! Sır perdesi Esra Erol'da aralandı! 5 gündür gözaltında tutulan, bugün mahkemeye çıkacak olan Serkan tutuklanacak mı? Son dakika gelişmeleri ve adliyeden canlı yayın! İtiraf canlı yayında geldi Tekirdağ emniyeti harekete geçti! Serkan Şahin'in karısı Gamze anlattı, ağızlar açık kaldı! Şakir Çakmak'ın bu işte parmağı ne? Serkan ve Şakir Fevzi'ye ne yaptı? Şakir'in karısı neyi itiraf etmeye geliyor? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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