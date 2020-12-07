Esra Erol 7 Aralık Pazartesi tek parça izle

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Esra Erol 7 Aralık Pazartesi tek parça ful izle - 07.12.2020

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Giriş: 07.12.2020 16:54
Güncelleme:07.12.2020 21:32
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ‘karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor’ dedi, temizlik hastalığı nedeniyle bir yuva yıkılma noktasına geldi! Hasan Bey anlattı herkes şoke oldu! Hasan Bey karısı Fatma ile günler sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Celal Amca ile barışan Kadriye Teyze Esra Erol’dan ne isteyecek? 2 çocuğunu da aldı, kocası Mehmet’in ablasının oğlu ile kaçtı! Kayınvalidesi Havva Hanımla birlikte gelen Mehmet Bey’in büyük isyanı! Kocası Mevlana annesi Malike ile işbirliği yaptı, Tuğba’nın çocuğunu kaçırdı! Tuğba’nın gözyaşı dinecek mi? Mevlana çocuğu teslim edecek mi? 15 Ekim’de markete gidiyorum diye evden çıkıp ortadan kaybolan 18 yaşındaki Büşranur nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 'karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor' dedi, temizlik hastalığı nedeniyle bir yuva yıkılma noktasına geldi! Hasan Bey anlattı herkes şoke oldu! Hasan Bey karısı Fatma ile günler sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Celal Amca ile barışan Kadriye Teyze Esra Erol'dan ne isteyecek? 2 çocuğunu da aldı, kocası Mehmet'in ablasının oğlu ile kaçtı! Kayınvalidesi Havva Hanımla birlikte gelen Mehmet Bey'in büyük isyanı! Kocası Mevlana annesi Malike ile işbirliği yaptı, Tuğba'nın çocuğunu kaçırdı! Tuğba'nın gözyaşı dinecek mi? Mevlana çocuğu teslim edecek mi? 15 Ekim'de markete gidiyorum diye evden çıkıp ortadan kaybolan 18 yaşındaki Büşranur nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 7 ARALIK PAZARTESİ TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

7 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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