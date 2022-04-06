Esra Erol 6 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Duygu sömürüsü yaparak insanlardan para dilenen Doğan’ın herkesi şoke edecek o anları! Sosyal medya bir yuvayı daha mı yıkıyor! ‘Karım Hasibe kendisini kadın olarak tanıtan Ramiz’le kaçtı’ dedi, ortalık karıştı! Nizamettin karısı Hasibe ve Ramiz ile yüzleşecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Duygu sömürüsü yaparak insanlardan para dilenen Doğan'ın herkesi şoke edecek o anları! Sosyal medya bir yuvayı daha mı yıkıyor! 'Karım Hasibe kendisini kadın olarak tanıtan Ramiz'le kaçtı' dedi, ortalık karıştı! Nizamettin karısı Hasibe ve Ramiz ile yüzleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.