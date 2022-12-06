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Esra Erol 6 Kasım Salı canlı yayın izle

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Giriş: 06.12.2022 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; barışma olur mu? Boşanacaklar mı yoksa her gün başka bir kararla gelen Gülizar yine başka bir kararla mı gelecek? Hasan’ın son teklifi ne? Türkiye’nin konuştuğu olayda son perde! Önce karısının ve çocuklarının hayatını kabusa çevirdi, sonra Nergis’in feryadının, meydan okumasının nedeni oldu! Yıktığı iddia edilen yuvalarla herkesi çileden çıkardı! Bugün hesaplaşma günü! Erdi Harmancı Nergis ve karısı Ayfer’le ilk kez karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Kasım 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; barışma olur mu? Boşanacaklar mı yoksa her gün başka bir kararla gelen Gülizar yine başka bir kararla mı gelecek? Hasan'ın son teklifi ne? Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde! Önce karısının ve çocuklarının hayatını kabusa çevirdi, sonra Nergis'in feryadının, meydan okumasının nedeni oldu! Yıktığı iddia edilen yuvalarla herkesi çileden çıkardı! Bugün hesaplaşma günü! Erdi Harmancı Nergis ve karısı Ayfer'le ilk kez karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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6 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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