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Esra Erol 5 Haziran Pazartesi izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Haziran 2023 Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Erdi'nin son hamlesi ne? Ayfer'in çok konuşulacak sosyal medyadaki o paylaşımı! Yasemin'in evlat hasreti son bulacak mı? Karısı ile barışmak isteyen Tarık'ın son teklifi ne? Büyük hesaplaşmada son perde ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ESRA EROL 5 HAZİRAN PAZARTESİ İZLE
5 Haziran Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.