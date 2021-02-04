Esra Erol 4 Şubat tek parça izle

04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 4 Şubat Perşembe tek parça izle

Esra Erol 4 Şubat Perşembe tek parça izle - 04.02.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 16:51
Güncelleme:04.02.2021 20:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mevla için karar günü! Annesi rest çekti, Büşranur son sözü söyleyecek! Büşranur annesiyle birlikte mi gidecek? Kocası Barış sözünü tutup 4 yaşındaki kızlarını Fatma’ya teslim etti mi? Nilüfer şimdi ne yapacak? Hangi emaneti geri alacak? Evli olan Ersin Öztürk’le kaçan 19 yaşındaki Arife’nin anne ve babasının feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mevla için karar günü! Annesi rest çekti, Büşranur son sözü söyleyecek! Büşranur annesiyle birlikte mi gidecek? Kocası Barış sözünü tutup 4 yaşındaki kızlarını Fatma'ya teslim etti mi? Nilüfer şimdi ne yapacak? Hangi emaneti geri alacak? Evli olan Ersin Öztürk'le kaçan 19 yaşındaki Arife'nin anne ve babasının feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 4 ŞUBAT PERŞEMBE TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol 4 Şubat tek parça izle
Esra Erol 4 Şubat tek parça izle
Esra Erol 3 Şubat Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Şubat Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 2 Şubat Salı tek parça izle
Esra Erol 2 Şubat Salı tek parça izle
Esra Erol tek parça izle
Esra Erol tek parça izle
Nilüfer'in sözleri Esra Erol'u çıldırttı!
Nilüfer'in sözleri Esra Erol'u çıldırttı!
Esra Erol 29 Ocak Cuma tek parça izle
Esra Erol 29 Ocak Cuma tek parça izle
Kadriye'nin annesini Esra Erol buldu...
Kadriye'nin annesini Esra Erol buldu...
Esra Erol 28 Ocak Perşembe tek parça izle
Esra Erol 28 Ocak Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Ocak Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Ocak Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 26 Ocak Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Ocak Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Ocak Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 25 Ocak Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 22 Ocak Cuma tek parça izle
Esra Erol 22 Ocak Cuma tek parça izle
Daha Fazla Video Göster