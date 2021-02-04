Esra Erol 4 Şubat tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mevla için karar günü! Annesi rest çekti, Büşranur son sözü söyleyecek! Büşranur annesiyle birlikte mi gidecek? Kocası Barış sözünü tutup 4 yaşındaki kızlarını Fatma’ya teslim etti mi? Nilüfer şimdi ne yapacak? Hangi emaneti geri alacak? Evli olan Ersin Öztürk’le kaçan 19 yaşındaki Arife’nin anne ve babasının feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Mevla için karar günü! Annesi rest çekti, Büşranur son sözü söyleyecek! Büşranur annesiyle birlikte mi gidecek? Kocası Barış sözünü tutup 4 yaşındaki kızlarını Fatma'ya teslim etti mi? Nilüfer şimdi ne yapacak? Hangi emaneti geri alacak? Evli olan Ersin Öztürk'le kaçan 19 yaşındaki Arife'nin anne ve babasının feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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